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"Всем наср*ть": Гвоздик сделал новое признание о войне на Донбассе

22.2т Читать материал на украинском

Украинский чемпион мира Александр Гвоздик, который проживает в США, заявил, что в этой стране практически не изменилось мнение об Украине в связи с военной агрессией России.

Наш боксер отметил, что конфликт между странами не повлиял на обычных американцев.

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Александр Гвоздик

Александр Гвоздик

"Никто в Америке за нас не переживает. Треть людей вообще о такой стране никогда не слышала. Поэтому, как у нас рассказывают, что кто-то за нас переживает? Да никто за нас вообще не переживает, в Америке и подавно. У них своя жизнь, они переживают, как бы место не заняли вечером, чтобы съесть бургер. Если раньше об Украине не слышала половина, то после этого конфликта – треть. В Америке всем ходить в туалет на нашу страну", – приводит слова Гвоздика Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик обвинил Россию и Украину в развязывании войны на Донбассе.

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Александр Гвоздик
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Гвоздяра и до этого умом особо не блитал,а чем дальше,тем хуже.защищать голову надо,Санёк.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Настоящий боксер,настоящий русский.
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Дмитренко Олег
Дмитренко Олег
Владимирович Владимир, головне, що не росіянин
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Антошин Денис
Антошин Денис
Американцы даже на карте не могут показать Украину. Я тоже не знаю где, например, Габон
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