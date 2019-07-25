"Все желают объединения": Гвоздик рассказал о бое с россиянином

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик поделился мыслями о своем следующем бое против чемпиона мира по версии IBF россиянина Артура Бетербиева.

В интервью #ZeRingШоу украинец заявил, что ему предстоит провести самый тяжелый поединок в жизни.

"Это будет суперкрутой поединок, и я испытываю пограничные чувства. И классно, и понимаешь, с кем тебе предстоит встретиться. Но сегодня пришло время это сделать. Сейчас я на пике, Артур тоже на пике. Почему бы нам не выявить сильнейшего", - отметил Гвоздик.

Александр Гвоздик Top Rank

Александр добавил, что последние события в боксе позволяют говорить о некой тенденции:

"В профессиональном боксе сейчас сложилась такая тенденция, что сложно предсказывать, кто топовый боец, а кто - нет. Все желают объединения поясов. Все говорили о суперсерии, но в полутяжах ее сделать сложно. Так что наш бой станет первым шагом к реализации идеи объединения титулов".

Также Гвоздик рассказал о ближайших планах:

"Сейчас я в Украине, 29 июля вылетаю в США. Немного времени займет адаптация, потом начнем подготовку к бою. У нас с тренером будет около 2,5 месяца на подготовку".

Напомним, бой Александра Гвоздика и Артура Бетербиева состоится в США 18 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Гвоздик шокировал признанием о войне на Донбассе и призвал гордиться поездками в Россию.

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