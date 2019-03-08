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"Все просто": Ломаченко красиво поставил на место бойца Мейвезера

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Украинский чемпион Василий Ломаченко высмеял легендарного американца Флойда Мейвезера и бойца его промоутерской компании Джервонту Дэвиса.

Наш соотечественник, комментируя отказ "Танка" от боя, отметил, что его возможный оппонент ставит на первое место финансовые условия, а не спорт.

"Все просто. Они бизнесмены. Они не спортсмены, они здесь просто зарабатывают деньги. Я – спортсмен, атлет – хочу драться против лучших из лучших. Для истории, для наследия", – приводит слова Ломаченко vringe.com.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

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Отметим, что Дэвис является обладателем чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джервонта Дэвис был объявлен в розыск полицией США после того, как 17 февраля в одном из торговых центров напал на одного из посетителей.

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Персоны
Василий ЛомаченкоДжервонта ДэвисФлойд Мейвезер
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