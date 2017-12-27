"Все понимают": Ломаченко красиво ответил на дерзкое заявление Тайсона

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко не стал влезать в словесную перепалку с одиозным британцем Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер красиво ответил знаменитому супертяжу на его хамскую фразу, что он "надрал бы задницу Ломаченко" на ринге - Hi Tech попросту не воспринял Тайсона всерьез.

"Я думаю, все понимают, что это была шутка. Я лично воспринял его слова так", - сказал Василий в комментарии журналистам во время открытия магазина одежды в Киеве, где он произвел настоящий фурор.

Напомним, накануне Ломаченко сделал откровенное признание об экс-чемпионе мира Орландо Салидо, который нанес украинцу единственное поражение в его профессиональной карьере.