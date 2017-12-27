УкрEngРус

"Все понимают": Ломаченко красиво ответил на дерзкое заявление Тайсона

2.1тЧитать новость на украинском

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко не стал влезать в словесную перепалку с одиозным британцем Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер красиво ответил знаменитому супертяжу на его хамскую фразу, что он "надрал бы задницу Ломаченко" на ринге - Hi Tech попросту не воспринял Тайсона всерьез.

"Я думаю, все понимают, что это была шутка. Я лично воспринял его слова так", - сказал Василий в комментарии журналистам во время открытия магазина одежды в Киеве, где он произвел настоящий фурор.

Новости
"Поглощает душу соперников": в США восхитились Ломаченко, назвав украинца лучшим чемпионом года

Напомним, накануне Ломаченко сделал откровенное признание об экс-чемпионе мира Орландо Салидо, который нанес украинцу единственное поражение в его профессиональной карьере.

Персоны
Василий ЛомаченкоТайсон Фьюри
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости