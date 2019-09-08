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9 сентября • обновлено в 11:07
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"Все они ублюдки": Тайсон Фьюри оскорбил Усика

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Британский боксер Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) оскорбил всех ведущих супертяжей мира, в том числе и украинца Александра Усика.

"Все они ублюдки": Тайсон Фьюри оскорбил Усика

"Я очень устал от того, что происходит в боксе. Энди Руис, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Александр Усик... Список можно продолжать и продолжать. Их так много, но какое это имеет значение? Все они, в любом случае, ублюдки, и все они облажаются", – сказал Фьюри в интервью CBS Sports.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фьюри унизительно отозвался о шансах украинца Александра Усика победить его в бою.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
А Усик,Фюри восхищался,а он и не знал.
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