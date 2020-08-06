Вряд ли бы мне кто-то запретил, – Ломаченко о влиянии карантина

Украинский боксер Василий Ломаченко признался, что карантин и ограничения, связанные с ним, особо не повлияли на его тренировки.

"У нас это все было не так, как в больших городах. Все-таки мы в маленьком городе (Белгород-Днестровский – Ред.) не так прочувствовали все эти карантинные меры и ограничения. Мы как тренировались, так и тренируемся. Мы не останавливались. Да, у нас был закрыт зал, а ребята перестали заниматься группами. Но я не останавливался. Мне проще, потому что у меня есть свой зал. Я, когда захотел, пришел в зал. Вряд ли бы мне кто-то запретил заниматься", – заявил Ломаченко в интервью на YouTube-канале LOMA Official TV.

Украинский боксер также отметил, что сейчас он находится в режиме поддержания формы, но в любой момент может войти в боевой ритм.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко заявил, что ему нравятся оскорбительные высказывания Теофимо Лопеса.