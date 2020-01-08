"Не прет": Усик ответил на вопрос о завершении карьеры

Украинец Александр Усик заявил, что завершит карьеру только тогда, когда перестанет получать удовольствие от своей работы.

Отвечая на вопросы юных любителей бокса, супертяж отметил, что для достижения успеха нужно много работать.

Александр Усик Sky Sports

"Когда заканчивать? Когда тебя не прет. Когда ты не хочешь вставать в пять утра и не можешь пробежать с азартом, когда ты делаешь все без удовольствия. Когда тебя перестает что-то вдохновлять. Мне нравится, когда у меня тяжелые тренировки. Ты не можешь быть постоянно на вершине, потому что идет время, появляется молодежь. Как только у тебя появятся сомнения, что не надо вставать в пять утра и пахать, то нужно сказать себе "Стоп", – заявил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, на той же встрече с начинающими боксерами Александр Усик назвал самого опасного на сегодня соперника в дивизионе.

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