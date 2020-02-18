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19 февраля • обновлено в 00:14
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"Времена Януковича": у знаменитого украинского боксера заявили о "диктатуре в Украине"

1.9т
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Менеджер украинского супертяжеловеса Виктора Выхриста Андрей Котельник возмущен наказанием со стороны Федерации бокса Украины.

Андрей Котельник

Андрей Котельник

Bigmir.net

"Когда мы были уверены в решении Выхриста, я позвонил в ФБУ и поставил их в известность, что завтра он подпишет контракт. Раньше мы не могли этого сделать. Я не хотел, чтобы случилось так, что он не подпишет контракт и станет запасным вариантом в сборной. Со своей стороны я поступил правильно и корректно. А федерация говорит, что нужно было сообщить за 2 недели. Кто устанавливает эти лимиты? Они приняли позорное решение. Сегодня 2014 или 2013-й? Диктатура? Мне это напоминает времена Януковича. Что хотим, то и делаем. Людям, принявшие такое решение, не место в федерации. Они дискредитируют меня, человека, который прославил страну" – сказал Котельник в эфире Youtube-канала "Сила спорта".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января Виктор Выхрист сообщил, что не будет выступать в любительском боксе на Олимпиаде.

После этого Федерация бокса Украины приняло решение выразить недоверие менеджеру Выхриста Андрею Котельнику и запретить ему на 3 года принимать участие во всех без исключения официальных мероприятиях ФБУ.

16 февраля Выхрист впервые высказался о конфликте с федерацией. Кроме того, В Кременчуге местные чиновники собираются лишить Виктора Выхриста стипендии и квартиры из-за его перехода в профессионалы.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Виктор Выхрист
Источник
Источник: tribuna
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