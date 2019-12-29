Впервые за 60 лет: "Челси" перевернул матч и вырвал победу у "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" в центральном матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу уступил землякам из "Челси". Встреча на "Эмирейтс" завершилась со счетом (1:2).

"Челси" пропустил уже на 13-й минуте и большую часть игрового времени проигрывало, однако за 7 минут до конца встречи смог перевернуть матч. Два гола Жоржиньо на 83-й и Абрахама на 87-й минутах принесли успех подопечным Фрэнка Лэмпарда.

Арсенал - Челси

Для канониров это поражение стало четвертым подряд на домашней арене. Ранее они уступили "Манчестер Сити" (0:3) и "Брайтону" (1:2) в АПЛ и "Айнтрахту" (1:2) в Лиге Европы. Подобной серии поражений у "Арсенала" не было с декабря 1959 года – 60 лет.

"Арсенал" продлил серию без побед до пяти матчей, одержав лишь одну победу в пятнадцати последних играх ("Вест Хэм" - 3:1 в 16-м туре).

Арсенал - Челси

"Арсенал" – "Челси" 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 13 Обамеянг, 1:1 – 83 Жоржиньо, 1:2 – 87 Абрахам.

Арсенал – Лено, Мэйтленд-Найлз, Чемберс (Мустафи, 23), Давид Луиз, Озил (Уиллок, 76), Гендузи, Торрейра, Нелсон (Пепе, 86), Ляказетт, Обамеянг, Сака.

Челси – Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори (Лэмпти, 59), Эмерсон (Жоржиньо, 34), Маунт, Ковачич (Хадсон-Одои, 70), Виллиан, Канте, Рюдигер, Абрахам.

Предупреждения: Гендузи (10), Маунт (30), Канте (30), Рюдигер (34), Давид Луиз (47), Жоржиньо (55), Торрейра (73), Ляказетт (77), Мэйтленд-Найлз (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 14-го тура английской Премьер-лиги "Челси" – "Вест Хэм" был отмечен уникальной статистикой. На протяжении всех 90 с лишним минут игры футболисты "Челси" не совершили ни одного фола.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!