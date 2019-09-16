Впервые в карьере: украинский супертяж сенсационно проиграл чемпионский бой — видео

Украинец Александр Тесленко потерпел сенсационное поражение от 38-летнего американца Шонделла Уинтерса на вечере бокса в канадском Онтарио.

Для нашего соотечественника эта неудача стала первой на профессиональном ринге. Тесленко считался явным фаворитом поединка, на кону которого стоял чемпионский пояс Североамериканской боксерской ассоциации (NABA) в супертяжелом весе.

Александр Тесленко (слева) Промоутерская компания DiBella Entertainment

Александр с первых раундов принялся оказывать давление на ветерана из США, который часто прижимался к канатам. Однако в четвертом раунде украинец неожиданно сдал физически и начал пропускать тяжелейшие удары соперника.

В следующей трехминутке Уинтерс продолжил "насыпать" Тесленко, а за несколько секунд до конца раунда Александр оказался на настиле ринга, вынудив своего тренера остановить бой. Таким образом американец одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский линейный чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри добыл тяжелую победу над Отто Валлином из Швеции, проведя большинство раундов с жутким рассечением.

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