"Возвращение Усика": с чемпионским боем украинца возникли проблемы

Промоутер украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика британец Эдди Хирн заявил, что хочет организовать поединок Александра с победителем боя Чисора – Прайс, который пройдет 26 октября.

Александр Усик 24tv.ua

"Все зависит от того, чего хочет Усик. Если он готов драться с победителем боя Чисора – Прайс, то этот поединок будет очень популярным в Великобритании. Фанаты здесь будут рады видеть возвращение Усика уже в супертяжелом весе", - заявил Хирн в интервью порталуSky Sports.

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Бой Чисора – Прайс состоится в Лондоне на арене О2. Начало – 26 октября в 23:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что Александр Усик обладает статусом обязательного претендента на проведение встречи с победителем чемпионского боя-реванша Энтони Джошуа - Энди Руис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик рассказал о поступке своей жены после победы над Уизерспуном.

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