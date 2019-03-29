Возвращение Кличко: Виталий указал на важную деталь

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко считает, что его брату Владимиру не следует возобновлять карьеру исключительно по финансовым соображениям.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что платформа DAZN предложила легендарному украинцу впечатляющий контракт.

"Владимир на протяжении многих лет был на вершине спорта. Если он примет решение вернуться на ринг, пройти через трудности подготовки, я поддержу его. Но он не должен возвращаться в бокс из-за денег", - приводит слова Виталия Bild.

Виталий и Владимир Кличко http://klitschko-brothers.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

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