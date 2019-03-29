Возвращение Кличко: Виталий указал на важную деталь

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко считает, что его брату Владимиру не следует возобновлять карьеру исключительно по финансовым соображениям.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что платформа DAZN предложила легендарному украинцу впечатляющий контракт.
"Владимир на протяжении многих лет был на вершине спорта. Если он примет решение вернуться на ринг, пройти через трудности подготовки, я поддержу его. Но он не должен возвращаться в бокс из-за денег", - приводит слова Виталия Bild.
Виталий и Владимир Кличко
http://klitschko-brothers.com
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
11 января появилась информация, что легендарный Владимир Кличко возобновит профессиональную карьеру в 2019 году и проведет бой с Диллианом Уайтом.
Букмекеры начали принимать ставки на этот бой украинца, а позже появился постер к предполагаемому бою.
15 января Кличко дал первый официальный комментарий о возобновлении профессиональной карьеры.
Диллиан заявлял, что готов сразиться с легендарным украинцем.
Джеймс Али Башир выразил уверенность в том, что легендарный украинец возобновит карьеру.
Свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа.
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