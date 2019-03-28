Возвращение Кличко: промоутер раскрыл правду

Известный промоутер Том Леффлер, с которым ранее работал Владимир Кличко, подтвердил, что у украинского боксера действительно есть выгодное предложение по возвращению в большой спорт.

"Многие хотят снова видеть его на ринге. DAZN предлагает ему много денег, чтобы организовать его возвращение. Он является брендом, поэтому фанаты ждут этого. Я тоже хотел бы, чтобы он вернулся. Хотел бы увидеть его бой с Деонтеем Уайлдером", — сказал Леффлер в интервью boxingscene.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кличко получил от DAZN фантастическое предложение относительно своего возвращения в ринг. Предварительно планировались, что первый поединок украинец может провести 25 мая или 1 июня.

На позапрошлой неделе Владимир Кличко возобновил тренировки.

Первым соперником украинца называли Диллиана Уайта. Букмекеры даже начали принимать ставки на этот бой, а позже появился постер к предполагаемому поединку.

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