МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Возвращение Кличко? Букмекеры начали принимать ставки на бой украинца

1.4тЧитать материал на украинском

Легендарный украинец Владимир Кличко будет иметь равные шансы на победу в поединке против британца Диллиана Уайта в том случае, если все же решит вернуться в ринг.

После слухов о возобновлении Кличко-младшим карьеры букмекеры тут же начали принимать ставки на бой нашего соотечественника. Так победа Владимира в поединке против Уайта оценивается коэффициентом 1,91. Поставить на британца можно с аналогичной котировкой. А показатели на ничью достигают уровня 21,00.

Новости
''Вырублю'': британский супертяж отреагировал на возвращение Кличко

Возвращение Кличко? Букмекеры начали принимать ставки на бой украинца

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Авторитетный британский журналист Стив Банс рассказал о том, что Владимир Кличко планирует возобновить карьеру в нынешнем году после своего двухлетнего отсутствия.

  • По данным представителя СМИ, речь идет о бое украинского супертяжа с Диллианом Уайтом, который якобы может состояться уже в апреле на лондонском стадионе "Уэмбли".

  • В то же время, сам Владимир в разговоре с другим журналистом опроверг слухи о таком развитии событий.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Владимир КличкоДиллиан Уайт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги