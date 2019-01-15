Возвращение Кличко? Букмекеры начали принимать ставки на бой украинца

Легендарный украинец Владимир Кличко будет иметь равные шансы на победу в поединке против британца Диллиана Уайта в том случае, если все же решит вернуться в ринг.

После слухов о возобновлении Кличко-младшим карьеры букмекеры тут же начали принимать ставки на бой нашего соотечественника. Так победа Владимира в поединке против Уайта оценивается коэффициентом 1,91. Поставить на британца можно с аналогичной котировкой. А показатели на ничью достигают уровня 21,00.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Авторитетный британский журналист Стив Банс рассказал о том, что Владимир Кличко планирует возобновить карьеру в нынешнем году после своего двухлетнего отсутствия.

По данным представителя СМИ, речь идет о бое украинского супертяжа с Диллианом Уайтом, который якобы может состояться уже в апреле на лондонском стадионе "Уэмбли".

В то же время, сам Владимир в разговоре с другим журналистом опроверг слухи о таком развитии событий.

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