Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев был шокирован решением судей в пользу Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе против Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

Россиянин в прямом эфире своего Instagram эмоционально отреагировал на поражение украинца.

"Единогласным решением выиграл… Лопес? Да ладно! Бл**ь, да нет. Ничья еще согласен, но ни фига. Вот так мечты ломают, бл**ь. П**рилы, с*ка. Да нет, ну бл**ь. У Ломаченко точнее были удары. Удары Лопеса, бл**ь, приходились на защиту, на перчатки. Ладно, всем спасибо за просмотр. Б**дь. Вот так творится американская липовая чемпионская история", – цитирует Ковалева Хsport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок Ломаченко и Лопеса состоялся на арене MGM Grand завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

Позже Ломаченко обратился к болельщикам. Также было опубликовано полное видео боя.

Кроме того, стало известно, сколько раундов выиграл украинец.

На пресс-конференции Василий отметил, что не согласен с решением судей.