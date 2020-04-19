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19 апреля • обновлено в 19:07
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"Вот он миленький, родной": Усик показал, чей Крым

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Непобедимый украинский боксер Александр Усик во время прямого эфира с Дмитрием Гордоном. показал татуировку с картой Украины.

На провокационный вопрос ведущего, присутствует ли там крымский полуостров, спортсмен показал его наличие.

"Вот он миленький родной, дом мой дорогой", - заявил Усик, демонстрируя тату.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы Усика над британцем Тони Белью на страницах крымских пабликов в сети разгорелся спор касательно родины спортсмена. Сторонники оккупации Россией Крыма стали писать, что он не украинец, а именно крымчанин.

При этом они указывали на позицию Усика, который уходит от прямого ответа о том, признает ли он полуостров украинским или российским, отвечая, что "Крым - это Крым" и он принадлежит Богу.

В январе прошлого года Усик вышел из себя после вопроса о Крыме, "наехав" на журналистов за "такие собачьи вопросы".

В ноябре 2018-го Александр дал откровенное интервью, в котором вновь ответил на наболевший вопрос "Чей Крым?".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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