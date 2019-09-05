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5 сентября • обновлено в 16:42
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"Вот бы спустились": Усик попросился к инопланетянам

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Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что хотел бы побывать на других планетах.

В интервью своему официальному YouTube-каналу боксер также рассказал о подготовке к дебюту в супертяжелом дивизионе, который состоится 12 октября.

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"Мои мысли направлены на тренировочный лагерь. На тренировках я думаю о том, как бы получше выполнить свое задание. Правильно его выполнить не всегда получается, есть ошибки. Но ошибки – это то, что можно исправить. Я о многом мечтаю, о каких-то космических вещах. Мечтаю, чтобы все оружие мира пропало, чтобы люди начали задумываться о своих поступках. Утром еду и думаю, вот бы сейчас инопланетяне спустились и забрали меня к себе. Я бы к ним съездил на пару дней, посмотреть, как они там живут", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый соперник Александра Усика в хевивейте Тайрон Спонг накануне боя с украинцем добыл впечатляющую победу на вечере бокса в Мексике, вырубив соперника мощным ударом.

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Персона
Александр Усик
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