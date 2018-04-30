"Вопросов все больше": Кличко высказался о бое с Джошуа

Легендарный Владимир Кличко и чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа вновь встретились на стадионе "Уэмбли". Спустя год после своего эпичного поединка украинец и британец вышли на поле знаменитой арены и записали видеообращение к своим поклонникам.

"Привет, парни! Я снова на "Уэмбли" через год после боя с моим лучшим другом Владимиром Кличко. Сейчас это пустая арена. Но один человек здесь все-таки есть. Посмотрите, кого я встретил!" – сказал Джошуа, наведя камеру на Кличко в видеоролике, который выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

В свою очередь Владимир отметил, что был одержим проведением боя с Джошуа. "Год спустя мы задали друг другу много вопросов. Мы встретились здесь. И вопросов, и ответов все больше. Вы можете увидеть этот бой на архивных записях", – резюмировал украинец.

Напомним, 29 апреля 2017 года Владимир Кличко потерпел поражение от Энтони Джошуа, проиграв в 11-м раунде техническим нокаутом.

Как сообщал "Обозреватель", Энтони Джошуа восхитился Владимиром Кличко, назвав его примером для подражания.