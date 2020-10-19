Волонтер в стихах ответил Усику, поддержавшему Ломаченко, обматерив боксеров

Известный украинский волонтер Виталий Дейнега едко отреагировал на пост боксера Александра Усика в социальной сети Facebook, в котором тот поддержал Василия Ломаченко.

Супертяж опубликовал стих Бориса Пастернака "Быть знаменитым некрасиво" после поражения своего кума от Теофимо Лопеса в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

В комментариях Дейнега опубликовал собственное стихотворение, в котором напомнил Усику о его высказываниях о Крыме, а также указал на пророссийскую позицию Александра и Василия. Основатель фонда "Повертайся живим" также призвал боксеров четко выразить свое отношение к военной агрессии России по отношению к Украине.

Виталий Дейнега высмеял Александра Усика Facebook Янины Соколовой

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей в поединке 18 октября. Сразу после боя украинский боксер выразил свое несогласие с результатом.

Боксер Иван Редкач показал, сколько заработал на поражении соотечественника. А мэр Львова Андрей Садовый высказался о гражданской позиции Ломаченко в контексте его поражения.