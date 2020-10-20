Волонтер нецензурно выругался в адрес Усика и Ломаченко: спортивные итоги 19 октября

Известный украинский волонтер Виталий Дейнега нецензурно высказался в адрес Василия Ломаченко и Александра Усика, а Теофимо Лопес хочет отказаться от всех поясов после победы над Василием.

Кроме того, букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус".

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