"Волк в овечьей шкуре": Усик напугал и восхитил весь боксерский мир

Победа украинца Александра Усика (15-0, 11 КО) в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) над россиянином Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО) все еще будоражит умы экспертов и порождает все новые информационные поводы.

Зарубежные журналисты в своих обзорах поединка отметили, что наш соотечественник превзошел ожидания и вышел за пределы понятия боксера мирового класса.

"Усик вышел за пределы понятия боксера мирового класса – он поместил свое имя рядом с великими боксерами, приблизившись к верхушке рейтинга боксеров вне зависимости от категории. Все, что было сказано о его характере и готовности, подтвердилось в финале. Усик не просто выдержал хайп, он превзошел ожидания”, - написал в своем материале спортивный обозреватель Трис Диксон.

Представители спортивных медиа также отметили готовность Александра к переходу на категорию выше в весе.

"Если Усик до субботы был волком в овечьей шкуре, то теперь он представляет реальную угрозу для чемпионов в супертяжелом весе. Владимир Кличко с помощью своего джеба одерживал победы над соперниками на протяжении 9 лет, но Усик заметно мастеровитее", - выразил мысль обозреватель ESPN Ник Паркинсон.

В целом эксперты из мира бокса сошлись на том, что Усик творил историю, а его работа в ринге была чертовски профессиональной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гассиев высказался о победе Усика.