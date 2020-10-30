Во сколько Усик – Чисора: время начала боя и где смотреть в Украине

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 К0) проведет второй поединок в супертяжелом весе.

Соперником нашего соотечественника станет опытный британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО)

Бой состоится в столице Великобритании Лондоне в субботу, 31 октября. Выход боксеров в ринг запланирован на 23:45 по киевскому времени.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Чисора.

Бой не будет показан на украинском телевидении. Увидеть его можно будет в прямом эфире эксклюзивно на видеосервисе Megogo.

Кроме того, противостояние Усика и Чисоры будет транслировать на британском Sky Sports и российском РЕН ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, за бой Александр Усик заработает в два с половиной раза меньше Дерека Чисоры за бой 31 октября.