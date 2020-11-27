Во сколько Майк Тайсон –​​​​​​​ Рой Джонс: время начала боя и где смотреть в Украине

Михаил Морозов Бокс 23:01, 27.11.2020 Обновлено: 00:06, 28.11.2020

Две суперлегенды бокса Майк Тайсон (50-6, 44 КО) и Рой Джонс-младший (66-9, 47 КО) проведут выставочный поединок за специальный пояс WBC Frontline Battle Belt.

Организаторы придумали специальный формат боя для 54-летнего "Железного Майка" и его 51-летнего соперника. Их противостояние будет состоять из восьми раундов по две минуты.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО МАЙК ТАЙСОН РОЙ ДЖОНС

Поединок пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с субботы, 28 ноября, на воскресенье, 29 ноября. Выход боксеров в ринг запланирован на 06:00 по киевскому времени.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Тайсон –​​​​​​​ Джонс.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАЙК ТАЙСОН –​​​​​​​ РОЙ ДЖОНС

В Украине прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. В России противостояние двух легенд покажет телеканал "РЕН ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько заработают Тайсон и Джонс за возвращение на ринг.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

На Ривненщине в ДТП с фурой разбилась семья священника: подробности трагедии

Яценюк выразил недоверие украинской власти: должны быть яйца, хоть не страусиные, так перепелиные покажите

Где смотреть бой Майк Тайсон – Рой Джонс-младший: расписание трансляций

Российский журналист заболел COVID-19 после вакцинации "Спутником V"

Саакашвили закрутил роман со "слугой народа", младшей на 22 года – СМИ