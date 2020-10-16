Во сколько Ломаченко – Лопес: время боя

Александр Чеканов Бокс 21:03, 16.10.2020 Обновлено: 21:24, 16.10.2020

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) готовится провести главный бой карьеры.

Наш соотечественник в поединке против американца Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) поспорит за звание сильнейшего в легком весе.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС: ДАТА И ВРЕМЯ БОЯ

Один из самых ожидаемых боев года примет арена MGM Grand в американском Лас-Вегасе в субботу, 17 октября.

Выход боксеров на ринг ожидается в 06:00 утра воскресенья, 18 октября, по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Лопес.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС

Поединок не будет показан по украинскому телевидение. Единственной возможностью посмотреть трансляцию из Лас-Вегаса остается ее просмотр на видеосервисе Megogo.

Отметим, что ранее стало известно, сколько стоит посмотреть бой Ломаченко – Лопес для украинских болельщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко рассказал, чего ждет от поединка против Теофимо Лопеса.

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