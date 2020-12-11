Во сколько Джошуа – Пулев: время начала и где смотреть в Украине
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) проведет обязательную защиту титулов против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).
Поединок пройдет в Лондоне на "O2 арене". Его смогут посетить 1000 зрителей.
КОГДА И ВО СКОЛЬКО ДЖОШУА – ПУЛЕВ
Бой за три чемпионских пояса состоится в субботу, 12 декабря. Основной кард начнется в 21:00, а выход боксеров в ринг ожидается в 23:45 по киевскому времени.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Пулев.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ДЖОШУА – ПУЛЕВ
В прямом эфире поединок покажет британский телеканал SkySports. Трансляция также будет доступна на российском видеосервисе Amediateka.
Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры дали прогноз на бой Джошуа и Пулева. Болгарин оказался легче своего соперника на 900 грамм. Во время церемонии взвешивания боксеры едва не подрались.