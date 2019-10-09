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9 октября • обновлено в 18:47
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Во сколько бой Усик – Уизерспун: точное время начала

3.9т Читать материал на украинском

Украинский боксер Александр Усик в субботу, 12 октября, проведет дебютный для себя бой в супертяжелой весовой категории.

В США бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте сразится с представителем США Чаззом Уизерспуном. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Уизерспун

КОГДА И ВО СКОЛЬКО БОЙ УСИК – УИЗЕРСПУН

Поединок пройдет в субботу, 12 октября, в Чикаго. Выход бойцов в ринг запланирован на 06:00 утра воскресенья, 13 октября, по киевскому времени.

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Александр Усик

Александр Усик

boxingscene

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ УСИК – УИЗЕРСПУН

Поединок можно будет увидеть в эфире украинского телеканала "Интер". Кроме того, трансляцию из Чикаго запланировали в своей эфирной сетке российский федеральный Первый канал, британский Sky Sports, а также стримминговая платформа DAZN.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика застукали с тремя красотками, что вызвало подколки в адрес украинского боксера.

Изначально соперником украинца должен был стать Тайрон Спонг из Нидерландов. Однако он попался на допинге и был снят с боя.

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Читайте все новости по теме "Усик – Уизерспун" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик – Уизерспун
Персоны
Чазз Уизерспун Александр Усик
Место
США Чикаго
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