Во сколько бой Головкин – Шеремета: время начала, когда и где смотреть

Легендарный боксер из Казахстана Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) проведет защиту двух чемпионских поясов в поединке против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО).

Бой состоится на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде в пятницу, 18 декабря.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО ГОЛОВКИН – ШЕРЕМЕТА: ВРЕМЯ НАЧАЛА

На кону будут стоять пояса по версиям Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

Выход боксеров ожидается не ранее 3:30 ночи субботы, 19 декабря, по киевскому времени (07:30 утра по времени Нур-Султана).

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГОЛОВКИН – ШЕРЕМЕТА: ПО КАКОМУ КАНАЛУ ТРАНСЛЯЦИЯ

Прямую трансляцию поединка можно будет увидеть в прямой трансляции на каналах Qazsport и Qazaqstan.

Кроме того, прямой эфир из Голливуда организовывает стримминговая платформа DAZN.

Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадий Головкин в своем последнем поединке одержал скандальную победу над украинцем Сергеем Деревянченко.