Во сколько бой Джошуа – Руис 2: точное время начала

Британец Энтони Джошуа и мексиканец Энди Руис проведут один из самых ожидаемых боев года.

В Саудовской Аравии боксеры сразятся сразу за три чемпионских пояса в супертяжелой весовой категории. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Руис.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО БОЙ ДЖОШУА – РУИС 2

Поединок за титул пройдет в субботу, 7 декабря, в городе Дирия в Саудовской Аравии. Выход бойцов в ринг запланирован на 22:45 по киевскому и на 23:45 по московскому времени.

Джошуа – Руис

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ ДЖОШУА – РУИС 2

Поединок можно будет увидеть в эфире телеканала "Интер", где показ будет сопровождаться студия передачи "Большой бокс".

Также трансляцию из Саудовской Аравии проведут российский федеральный Первый канал, британский Sky Sports и стримминговая платформа DAZN.

Напомним, первый поединок боксеров состоялся 1 июня в Нью-Йорке и завершился сенсационной победой Энди Руиса техническим нокаутом в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа избили во время одного из спаррингов в подготовке к реваншу с Энди Руисом.

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