Вместо Спонга: назван новый соперник Усика

Новым соперником украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) в дебютном поединке в супертяжелом весе будет 38-летний боксер из США Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО).

Как сообщает инсайдер Кит Айдек из BoxingScene, переговоры с Уизерспуном находятся в завершающей стадии и официально о поединке будет объявлено до конца сегодняшнего дня.

Been told Chazz Witherspoon has replaced Tyrone Spong as Oleksandr Usyk's opponent Saturday night in Chicago. The 38-year-old Witherspoon's contract is in the process of being finalized. An announcement should come later today. My story will be up on https://t.co/jReoWld2yB soon.