Владимиру Кличко вернули проигранные чемпионские пояса

Легенде мирового бокса Владимиру Кличко вернули чемпионские пояса, которые он проиграл в бою против Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года.

Как сообщает издание MixSport, победив по решению судей, британец завоевал чемпионские титулы WBA Super, IBF и WBO, но позже все три боксерские организации сделали новые пояса и отправили их Фьюри, а старые, которые ранее принадлежали Кличко-младшему, вернули украинцу. Этот жест показал значительность вклада Владимира в мировой бокс.

Владимир Кличко Mixsport

Отмечается, что с 1 июня все три пояса появятся в Киеве в музее братьев Кличко в честь шестой годовщины со дня его открытия. Все желающие смогут увидеть их уже с 10 июня, когда музей возобновит работу после карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тайсон Фьюри вспомнил, как его недооценивали перед поединком с Владимиром Кличко в 2015 году.