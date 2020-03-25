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25 марта • обновлено в 11:28
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Владимиру Кличко - 44: в сети вспомнили лучшие нокауты легенды бокса

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Сегодня, 25 марта, 44 года исполнилось легендарному украинскому боксеру Владимиру Кличко.

Пользователь YouTube Алексей Шевкун собрал в одном видео лучшие нокауты бывшего чемпиона мира в тяжелом весе.

Владимир Кличко

Владимир Кличко

Напомним, что Кличко-младший был обладателем титулов WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015) и журнала The Ring (2009-2015). Также на его счету "золото" в супертяжелом весе на Олимпиаде в Атланте в 1996 году.

Владимир Кличко на протяжении 4382 дней удерживал титул чемпиона мира, что является рекордом в тяжелом весе. Он является рекордсменом по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона и обладателем самой длинной серии защит объединенного титула в истории профессионального бокса.

За свою карьеру украинец провел 69 поединков, одержав в них 64 победы и потерпев 5 поражений. В последний раз он выходил на ринг 29 апреля 2017 года против Энтони Джошуа. Тот бой он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, говоря о втором поединке между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, Владимир Кличко намекнул на возвращение в бокс.

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Читайте все новости по теме "WBA" на OBOZREVATEL.

Темы
WBA WBO
Персона
Владимир Кличко
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