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Владимиру Кличко - 42: в интернете вспомнили лучшие нокауты в карьере

1.8тЧитать новость на украинском

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко в воскресенье, 25 марта, празднует свое 42-летние.

За это время "Доктор Стальной молот" провел 69 боев. В них он одержал 64 победы, 54 среди которых завершились досрочно. "Обозреватель" предлагает своим читателям насладиться яркой видеонарезкой наиболее эффектных нокаутов в карьере Кличко.

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Напомним, что Владимир принял решение об уходе на пенсию спустя 3 месяца после того, как потерпел поражение от Энтони Джошуа. Таким образом последний бой Кличко датируется 29 апреля 2017 года.

Владимир Кличко

Владимир Кличко

Владимир Кличко

Владимир Кличко

Владимир Кличко

Владимир Кличко

Владимир Кличко

Владимир Кличко

Владимир Кличко

Владимир Кличко

Как сообщал "Обозреватель" Владимир Кличко и Арнольд Шварценеггер устроили борьбу на вечеринке.

Персона
Владимир Кличко
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