Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5, 53 KO) включен в Международный зал боксерской славы. Официальная церемония состоится 14 июня 2021 года в Канастоте (США).

Вместе с нашим соотечественником в Зал выбрали американцев Флойда Мейвезера и Андре Уорда.

Кличко вошел в Зал боксерской славы fightsports.tv

Владимир Кличко – олимпийский чемпион 1996 года. Сразу после этого триумфа Владимир начал профессиональную карьеру боксера. Его профи-дебют состоялся 16 ноября 1996 года в Гамбурге, где он уже в 4-м раунде нокаутировал мексиканца Фабиана Мезу.

В различные года Доктор Стальной Молот завоевывал чемпионские пояса по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

Владимир Кличко с чемпионскими поясами

Во время владения титулом чемпиона мира в тяжелом весе бои Кличко регулярно собирали от 300 до 500 миллионов телезрителей по всему миру.

Владимир доминировал в супертяжелом весе в течение десяти лет. Провел больше боев за пояса в супертяжах, чем кто-либо в истории (29).

С 2006 по 2015 год он владел титулом 9 лет, 7 месяцев и 7 дней, дольше, чем любой чемпион в тяжелом весе, кроме Джо Луиса. Кличко занял третье место по числу успешных защит титулов подряд (18), уступив лишь Луису (25) и Ларри Холмсу (20).

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри

"Для меня большая честь быть членом Зала славы. Для всех чемпионов большая честь и счастье быть избранным. Это потрясающе", – сказал Кличко-младший.

Напомним, что Виталий Кличко был включен в Зал славы в 2018 году.

Свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа. Кличко завершил карьеру в августе 2017-го в 41 год.

Владимир Кличко и Энтони Джошуа

За всю свою карьеру Владимир победил 23 боксеров за титул чемпиона мира в тяжелом весе, побив рекорд 21 побежденных соперников, принадлежавший Джо Луису и Мухамеду Али. Также, Кличко владел титулом чемпиона мира на протяжении 4 382 дней (12 лет), что является лучшим показателем за всю историю тяжелого дивизиона.

Владимир Кличко и Франческо Пьянетта

Является рекордсменом по количеству побед в боях за титул абсолютного чемпиона, а также обладателем самой длинной серии защит абсолютного титула в истории двух самых популярных боевых видов спорта, профессионального бокса и смешанных единоборств.

Владимир Кличко и Самуэль Питерр

Владимир Кличко и Брайант Дженнингс

Владимир Кличко и Кубрат Пулев

После этого пресса спекулировала на теме возвращения Владимира в бокс. Мотивацией называлось желание побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира почти в 46 лет, однако украинец дал четкий ответ, что не собирается больше боксировать на профессиональном ринге.