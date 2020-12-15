Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5, 53 KO) включен в Международный зал боксерской славы. Официальная церемония состоится 14 июня 2021 года в Канастоте (США).

Вместе с нашим соотечественником в Зал выбрали американцев Флойда Мейвезера и Андре Уорда.

Владимир Кличко – олимпийский чемпион 1996 года. В различные года завоевывал чемпионские пояса по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

Во время владения титулом чемпиона мира в тяжелом весе, бои Кличко регулярно собирали от 300 до 500 миллионов телезрителей по всему миру

Владимир доминировал в супертяжелом весе в течение десяти лет. Провел больше боев за пояса в супертяжах, чем кто-либо в истории (29).

С 2006 по 2015 год, он владел титулом 9 лет, 7 месяцев и 7 дней, дольше, чем любой чемпион в тяжелом весе, кроме Джо Луиса. Кличко занял третье место по числу успешных защит титулов подряд (18), уступив лишь Луису (25) и Ларри Холмсу (20).

"Для меня большая честь быть членом Зала славы. Для всех чемпионов большая честь и счастье быть избранным. Это потрясающе", – сказал Кличко-младший.

Напомним, что Виталий Кличко был включен в Зал славы в 2018 году.

Свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа. Кличко завершил карьеру в августе 2017-го в 41 год.

После этого пресса спекулировала на теме возвращения Владимира в бокс, однако украинец дал четкий ответ, что не собирается больше боксировать на профессиональном ринге.