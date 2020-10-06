Владимира Кличко предложили включить в Международный зал славы бокса

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко (64-5, 53 КО) стал претендентом на попадание в Международный зал славы бокса в 2021 году.

На странице fighthubtv в Instagram появилась фотография бланка для голосования. Его участники смогут выбрать до пяти человек из списка. Конкурентами Кличко-младшего стали Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО), Андре Уорд (32-0, 16 КО), Тимоти Брэдли (32-1-1, 12 КО) и другие великие боксеры.

Напомним, что легендарный украинец является победителем Олимпиады-1996 в Атланте. Он также был обладателем титулов WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015) и журнала The Ring (2009-2015).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер K2 Promotions Том Леффлер заявил, что Владимир Кличко является единственным ветераном, который смог бы выступать на чемпионском уровне в случае возвращения в бокс.