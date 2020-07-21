Владимир Кличко взбудоражил поклонников сообщением о возвращении

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Владимир Кличко произвел фурор в социальных сетях, разместив свою фотографию с единственным словом.

"Throwback (англ. Возвращение)", – написал Владимир, подразумевая воспоминания. В сетях пользователи сразу предложили исправить это на "Comeback" (англ. Возвращение), намекая на возвращение в большой бокс.

Владимир Кличко заинтриговал поклонников Facebook Владимира Кличко

Facebook Владимира Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, свой крайний поединок Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года на "Уэмбли". Кличко уступил британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

3 августа 2017-го Владимир Кличко принял решение завершить боксерскую карьеру

Ранее в СМИ появились слухи, что легендарный украинский боксер планирует провести один официальный бой.

Главная мотивация украинца – побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира почти в 46 лет.