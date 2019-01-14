Возвращение в ринг? Владимир Кличко дал однозначный ответ

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5, 53 КО), выступавший в супертяжелой весовой категории, категорически опроверг информацию о возможном возвращении в ринг.
Владимир Кличко (в центре)
"Владимир Кличко сказал, что слухи о его возможном поединке с Диллианом Уайтом этой весной не соответствуют правде. В переписке со мной Кличко назвал болтовню Уайта "фейковыми новостями", – написал в Twitter авторитетный журналист Sports Illustrated Крис Манникс.
Wladimir Klitschko tells @SInow that there is no truth to the rumors that he could end his nearly two-year retirement to face Dillian Whyte this spring. In a text message, Klitschko calls Whyte chatter "fake news."— Chris Mannix (@SIChrisMannix) 14 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ появилась информация о том, что легендарный украинец собирается вернуться в большой спорт.
У Кличко собираются организовать бой против Диллиана Уайта. Американец уверен в своей победе над нашим боксером.
Известный промоутер может организовать возвращение Кличко на "Уэмбли". При этом в вечере бокса будет участвовать еще один украинский чемпион Александр Усик.
Опрос по теме возвращения Владимира в большой бокс дал неожиданный результат.
Последний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа.
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