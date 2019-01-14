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Возвращение в ринг? Владимир Кличко дал однозначный ответ

2.3тЧитать материал на украинском

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5, 53 КО), выступавший в супертяжелой весовой категории, категорически опроверг информацию о возможном возвращении в ринг.

Владимир Кличко (в центре)

Владимир Кличко (в центре)

"Владимир Кличко сказал, что слухи о его возможном поединке с Диллианом Уайтом этой весной не соответствуют правде. В переписке со мной Кличко назвал болтовню Уайта "фейковыми новостями", – написал в Twitter авторитетный журналист Sports Illustrated Крис Манникс.

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Владимир Кличко
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