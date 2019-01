Возвращение в ринг? Владимир Кличко дал однозначный ответ

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5, 53 КО), выступавший в супертяжелой весовой категории, категорически опроверг информацию о возможном возвращении в ринг.

"Владимир Кличко сказал, что слухи о его возможном поединке с Диллианом Уайтом этой весной не соответствуют правде. В переписке со мной Кличко назвал болтовню Уайта "фейковыми новостями", – написал в Twitter авторитетный журналист Sports Illustrated Крис Манникс.

Wladimir Klitschko tells @SInow that there is no truth to the rumors that he could end his nearly two-year retirement to face Dillian Whyte this spring. In a text message, Klitschko calls Whyte chatter "fake news."