Владимир Кличко вошел в список лучших спортсменов XXI века

Максим Богданов Бокс 20:51, 11.06.2020 Обновлено: 21:00, 11.06.2020

Украинский боксер Владимир Кличко занял 98-е место в топ-100 лучших спортсменов-мужчин XXI века по версии Marca. Легендарный супертяж стал единственным представителем Украины.

Лучшим спортсменом XXI века назван 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс.

Месси и Роналду
Marca

Второе место в рейтинге занял восьмикратный победитель олимпиад ямаец Усейн Болт, тройку сильнейших атлетов замкнул теннисист из Швейцарии Роджер Федерер, на счету которого 20 побед на турнирах серии "Большого шлема" в одиночном разряде.

На четвертой позиции расположился испанский теннисист Рафаэль Надаль, пятым стал баскетболист Коби Брайант. Места с шестого по десятое заняли гольфист Тайгер Вудс, футболист Лионель Месси, автогонщик Льюис Хэмилтон, мотогонщик Валентино Росси и еще один футболист Криштиану Роналду.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня Международный центр спортивных исследований (CIES) представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира, которые выступают в пяти топ-лигах Европы.

В первую десятку не вошли звезда "Барселоны" Лионель Месси и супербомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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