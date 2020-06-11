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11 июня • обновлено в 21:08
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Владимир Кличко вошел в список лучших спортсменов XXI века

1.8т
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Украинский боксер Владимир Кличко занял 98-е место в топ-100 лучших спортсменов-мужчин XXI века по версии Marca. Легендарный супертяж стал единственным представителем Украины.

Лучшим спортсменом XXI века назван 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс.

Месси и Роналду

Месси и Роналду

Marca

Второе место в рейтинге занял восьмикратный победитель олимпиад ямаец Усейн Болт, тройку сильнейших атлетов замкнул теннисист из Швейцарии Роджер Федерер, на счету которого 20 побед на турнирах серии "Большого шлема" в одиночном разряде.

На четвертой позиции расположился испанский теннисист Рафаэль Надаль, пятым стал баскетболист Коби Брайант. Места с шестого по десятое заняли гольфист Тайгер Вудс, футболист Лионель Месси, автогонщик Льюис Хэмилтон, мотогонщик Валентино Росси и еще один футболист Криштиану Роналду.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня Международный центр спортивных исследований (CIES) представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира, которые выступают в пяти топ-лигах Европы.

В первую десятку не вошли звезда "Барселоны" Лионель Месси и супербомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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