Владимир Кличко сообщил трагическую новость: спортивные итоги 12 июня

Владимир Кличко поделился с фанатами трагической новостью, а донецкий "Шахтер" официально представил нового тренера. OBOZREVATEL представляет главные новости среды, 12 июня.

Кроме того, Александр Усик сделал категоричное заявление о бое с Александром Поветкиным. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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