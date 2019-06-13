Владимир Кличко сообщил трагическую новость: спортивные итоги 12 июня

Владимир Кличко поделился с фанатами трагической новостью, а донецкий "Шахтер" официально представил нового тренера. OBOZREVATEL представляет главные новости среды, 12 июня.
Кроме того, Александр Усик сделал категоричное заявление о бое с Александром Поветкиным. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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