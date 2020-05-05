Владимир Кличко рассказал, сколько зарабатывает на спаррингах с Усиком

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко рассказал, что работал спарринг-партнером Александра Усика, и признался, что готов помогать ему совершенно бесплатно.

"Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад. Будут спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием. И совершенно бесплатно", – цитирует слова Кличко-младшего издание Mixsport.

Владимир Кличко и Александр Усик Сегодня

Он также отметил, что перспективы Усика в супертяжелом весе станут более понятны после боя с Дереком Чисорой, и заявил, что Александр готов к поединку с британцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как бы выглядели Александр Усик, Василий Ломаченко и Владимир Кличко, если бы они были женщинами.

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