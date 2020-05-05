Главная Новости
5 мая • обновлено в 18:10
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Владимир Кличко рассказал, сколько зарабатывает на спаррингах с Усиком

5.9т
Читать материал на украинском

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко рассказал, что работал спарринг-партнером Александра Усика, и признался, что готов помогать ему совершенно бесплатно.

"Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад. Будут спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием. И совершенно бесплатно", – цитирует слова Кличко-младшего издание Mixsport.

Владимир Кличко и Александр Усик

Владимир Кличко и Александр Усик

Сегодня

Он также отметил, что перспективы Усика в супертяжелом весе станут более понятны после боя с Дереком Чисорой, и заявил, что Александр готов к поединку с британцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как бы выглядели Александр Усик, Василий Ломаченко и Владимир Кличко, если бы они были женщинами.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Владимир Кличко Александр Усик
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
14
8
Смешно
3
Интересно
4
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – 252 тысячи.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Кабмин заявил, что карантин в Украине могут продлить после 22 мая.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
FaZe
VS
Godsent
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.65 Сделать ставку
Nemiga
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
1.65 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Unique
Победа Team Spirit с форой в -5,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
forZe
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.95 Сделать ставку
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку