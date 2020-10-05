Владимир Кличко победил Поветкина в Москве и защитил титул чемпиона мира: как это было

5 октября 2013 года Владимир Кличко одержал победу над россиянином Александром Поветкиным в Москве и защитил титул чемпиона мира.

На кону стояли пояса WBA super, IBF, WBO, IBO и по версии журнала The Ring, а также обычный пояс WBA, которым владел представитель РФ. Поединок прошел с преимуществом Кличко-младшего в каждом из раундов и запомнился большим количеством борьбы между боксерами.

Украинец значительно превосходил соперника в габаритах и сполна этим воспользовался. Он гасил атаки Поветкина, "связывая" ему руки в клинчах и нависая на него всем телом. Со временем это сильно измотало россиянина, который неоднократно побывал в нокдауне и проиграл бой единогласным решением судей – 119:104.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний поединок Виталия Кличко также состоялся в Москве. 8 сентября 2012 года он нокаутировал соперника и закончил карьеру чемпионом мира.