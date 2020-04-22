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22 апреля • обновлено в 16:12
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Владимир Кличко отомстил за брата и нокаутом завоевал чемпионский титул: как это было

2.6т
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22 апреля 2006 года украинский боксер Владимир Кличко нокаутировал американца Криса Берда в их втором бою и завоевал чемпионские пояса по версиям IBF и IBO.

В апреле 2000 года Берд нанес первое поражение в карьере старшему брату Владимира, Виталию, который отказался продолжать бой из-за травмы руки. В октябре того же года Кличко-младший отомстил за брата, победив американца единогласным решением судей, и стал чемпионом по версии WBO.

Владимир Кличко - Крис Берд 2

Владимир Кличко - Крис Берд 2

RT News

Второй поединок между боксерами состоялся в 2006-м после того, как Владимир утратил титул чемпиона мира, а Берд, наоборот, вновь его завоевал, на этот раз по версии IBF. Бой проходил с преимуществом Кличко-младшего, который держал американца на ударном расстоянии. В пятом раунде наш соотечественник отправил соперника в нокдаун, но тот поднялся и сумел выстоять до конца трехминутки. Все решилось в седьмом раунде, когда Владимир нанес серию точных ударов, вновь отправивших Берда на канвас. Он показывал, что готов продолжать, но судья остановил поединок и присудил нашему боксеру победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля 2004 года Владимир Кличко потерпел самое скандальное поражение в своей карьере.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Виталий Кличко Владимир Кличко
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