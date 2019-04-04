Владимир Кличко обратился к украинцам: спортивные итоги 3 апреля

Легендарный Владимир Кличко дал совет украинцам, а Василий Ломаченко получил неприятные новости об объединительном бое. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 3 апреля.

Кроме того, киевское "Динамо" совершило грандиозный камбэк в поединке Премьер-лиги против луганской "Зари". Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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