Легендарный украинский боксер Владимир Кличко записал жесткое видеообращение к соотечественникам из-за пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Экс-чемпион мира, который сейчас находится в изоляции в Нью-Йорке, больше всего пострадавшего от вируса в США, призвал украинцев сидеть по домам и не нарушать режим карантина.

"Друзья, в нынешнем кризисе и вызове, через который проходит практически весь мир, есть главный и просто принцип: если ты дома – значит, ты защищен. Улетев до начала пандемии, я нахожусь за пределами Украины. Но мыслями я с вами, на Родине. Сегодня сложная ситуация во всем мире, а особенно в США. Вирус бушует и распространяется с огромной прогрессией. Много заболевших и, увы, умерших. Даже здесь не хватает элементарных средств защиты, а в Нью-Йорке в центральном парке развернули полевой госпиталь. Я не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таком масштабе! И первое, что нам нужно соблюдать – это меры предосторожности и ограничения. И когда вам говорят "останьтесь дома" – это значит, останьтесь дома и обезопасьте себя. Никакая встреча не стоит того, чтобы быть брошенными на весы жизни", – сказал Владимир повышенным тоном.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Руслан Малиновский назвал идиотами тех, кто считает коронавирус несерьезной проблемой. В свою очередь украинский экс-футболист сборной России Юрий Никифоров рассказал об ужасной обстановке в Испании.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!