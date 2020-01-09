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9 января • обновлено в 19:41
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"Включить в обмен с РФ": украинцы возмутились из-за видео Ломаченко с российским спецназом

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Подписчики украинского боксера Василия Ломаченко в Instagram активно выражают свое недовольство из-за ролика, который сегодня появился на его странице.

Спортсмен опубликовал видео, на котором идет речь о "силе православного духа", на фоне разговоров о котором в кадре не раз появляются российские спецслужбы. Кроме того, в конце ролика его авторы выражают благодарность за помощь в съемках "Вежливым людям". Именно так называли военнослужащих РФ, на форме которых не было распознавательных знаков.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

УНИАН

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Это вызвало шквал негодования в сети. Пользователи Instagram возмущены тем, что украинский боксер решился на размещение этой видеозаписи.

"Вася, вы удар пропустили, не ожидал от вас", "Ломаченко должны включить в списки на следующий обмен (обмен военнопленными - Ред.)", "Какой стыд, пока украинцы умирают, чтобы и Василия родной город не захватили, и не сделали из него Донецк с подвалами для пыток, Вася ходит с чуваками с руснявым флагом. Холодец в голове, не больше", – пишут в комментариях под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко принял участие в богослужении в рамках паломничества в Иерусалиме вместе с УПЦ МП.

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Василий Ломаченко
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