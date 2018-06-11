Виталия Кличко приняли в Зал славы бокса: все подробности

В воскресенье, 10 июня 2018-го, Виталия Кличко официально ввели в Международный зал боксерской славы. "Вечный" чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), мэр Киева сделал то, что пока еще не удавалось ни одному украинцу – навсегда вписал свое имя в историю мирового профессионального бокса, став в один ряд с легендами этого спорта - Мухаммедом Али, Майком Тайсоном, Джо Луисом, Рокки Марчиано, Джо Фрейзером, Джеком Демпси, Артуро Гатти, Оскаром де ла Хойей.

"Думал о Зале Славы, но никогда не ожидал, что в один прекрасный день окажусь в компании легенд, которые всегда были для меня примерами. Таких как Мохаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис. Для меня это большая честь", - отметил Виталий, когда стало известно, что он с первой попытки победил в голосовании специальной комиссии, составленной из представителей Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе и историков этого вида спорта.

Спустя пять лет после своего заключительного поединка в ринге (а именно такой срок установлен экспертами Зала славы для претендентов на включение), в котором он досрочно победил Мануэля Чарра, доведя свой профессиональный рекорд до внушительных цифр: 45 побед (41 – нокаутом), 2 поражения. Да и те две неудачи относительны: бой с американцем Крисом Бердом в 2000-м году Виталий не смог закончить из-за травмы плеча, а поединок с британцем Леннкосом Льюисом в 2003 году, вошедший в историю мирового бокса (был признан боем десятилетия в супертяжелом весе), остановил врач.

Но даже с учетом этих поражений, вряд ли кто-то поспорит с тем, что у Виталия была выдающаяся боксерская карьера. Сейчас украинец - обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по версии WBC. Виталий трижды завоевывал чемпионские пояса в супертяжелом все – по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в 1999 году и WBC Всемирного боксерского совета (2004 и 2008).

Свой последний титул он удерживал на протяжении пяти лет и ушел с ринга непобежденным. В активе украинца звание чемпиона мира по версии The Ring, титул чемпиона Европы. Включение в Зал славы – очередное признание выдающихся успехов и талантов Виталия, которого Владимир Кличко, по своему собственному признанию, называл "Прирожденным бойцом".

Наверное, мало кто сомневался, что Виталий рано или поздно официально окажется в пантеоне величайших боксеров в более чем вековой истории профессионального бокса. Но куда более приятен тот факт, что украинец выиграл голосование с первого раза.

Притом, что в этом году кандидатов было очень много – 30 человек. Среди них известные в мире бокса имена — британцы Рикки Хаттон и Найджел Бенн, американцы Рональд Райт и Фернадо Варгас, мексиканец Эрик Моралес, киргиз Орзубек Назаров, россиянин Юрий Арбачаков. Причем, для некоторых из боксеров это была уже не первая попытка увековечить свое имя в истории. В итоге, голосование выиграли Кличко, Райт и Моралес.

Еще до официальной церемонии Виталий получил в Зале славы, открытом в 1990-м году в американской Канастоте в честь Кармена Базилио и Билли Бакуса — чемпионов мира, родившихся в этом городке, свою "персональную" табличку, оставил отпечаток кулака, провел импровизированную автограф-сессию и пообщался с фанами бокса.

Увидев в Музее бокса ринг, который много лет стоял на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, на который выходили такие легенды как Мухаммед Али, Виталий не скрывал эмоций. "Мне очень приятно, что мы с Владимиром когда-то боксировали на одном ринге з теми, на кого ровнялись. С легендами, которых знают миллионы во всем мире. Именно на этом ринге мы провели с братом по одному бою".

Вряд ли на этом ринге, учитывая годы их выступлений, дрались и два уроженца Киева - Бенни Бас (принят в 2002-м году) и Луис Кид Каплан (принят в 2003-м) – но в число легенд бокса они попали. Первый родился в 1903 году и в 1906-м вместе с семьей эмигрировал в США. Был не только чемпионом мира по боксу в полулегком весе, но и победителем мировых первенств по легкой атлетике. Всего за карьеру провел 243 боя, одержав в них 191 победу. Каплан, родившийся в Киеве в 1901 году, в США оказался спустя пять лет, был чемпионом мира в легком весе, а за карьеру провел 148 боев, в которых добыл 108 побед.

Есть в Зале славы и "не чужие" Виталию люди. Так, в 1996 году в категорию "Не спортсмены" (внесли вклад в развитие бокса, не являясь боксерами или обозревателями) был включен экс-тренер Владимира Кличко Эммануэль Стюард. В 2012-м подобной чести удостоился знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер, который более 10 лет отработал на боях братьев Кличко.

А в 2011 году награда нашла Сильвестра Сталлоне, чья главная роль в киноэпопее "Рокки", по мнению жюри, поспособствовала популяризации профессионального бокса во всем мире. Интересно, что именно в 2011 году Сильвестр вместе с братьями Кличко запустил мюзикл "Рокки", который был представлен в Германии год спустя.

Но, наверняка, больше всего Виталий, как и все украинцы, ждал появления в Зале славы Владимира Кличко. Один из лучших боксеров в истории супертяжелого веса тоже получил приглашение на нынешнюю церемонию. "Братья Кличко писали историю бокса, поэтому было бы очень интересно увидеть их вместе в такой особенной день для боксерской семьи", - так объяснил этот выбор директор Зала славы Эдвард Брофи.

Но претендовать на официальное включение Владимир, свой заключительный поединок проведший в 2017-м, сможет только в 2022 году. Причем, как и в случае со старшим братом, конкуренты у экс-чемпиона мира по четырем версиям будут очень серьезные: Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Рой Джонс.

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Впрочем, это дела пусть и не слишком отдаленного, но будущего. Пока же просто порадуемся за Украину и еще раз отдадим дань уважения настоящему бойцу и нашей боксерской легенде – Виталию Кличко.

Я работал в журналистском ринг-сайде на 10 последних боях Виталия Кличко – в Германии, Швейцарии, США и России. И это были, пожалуй, лучшие воспоминания в моей 20-летней карьере спортивного журналиста!

Congratulations, Сhampion!