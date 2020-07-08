Виталий Кличко показал необычное фото с братом и сыном: спортивные итоги 7 июля

Александр Чеканов Бокс 09:11, 8.07.2020 Обновлено: 09:44, 8.07.2020

Легендарный Виталий Кличко показал, в чем его младший сын Максим превосходит брата Владимира, а возлюбленная Криштиану Роналду Джиордина Родригес выложила фото в купальнике.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 7 июля.

Кроме того, журналист Алексей Андронов рассказал о невероятной мотивации футболистов "Ворсклы" в финале Кубка Украины с "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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