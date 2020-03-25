Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко поздравил своего младшего брата Владимира с 44-летием, опубликовав соответствующий пост у себя в Facebook.

“Я счастлив и горжусь тобой, брат! И каждый год, когда поздравляю тебя, благодарю нашу маму, которая подарила мне младшего брата! Для меня ты – близкий друг и надежный соратник. Мы понимаем друг друга без слов. Нам всегда интересно и хорошо вместе. О тебе я всегда беспокоюсь, как о своих детях. Мое плечо и моя поддержка – всегда с тобой. Сегодня, к сожалению, не увидимся лично, потому что ты на другом континенте. Береги себя! С Днем рождения, Володя!” – написал Кличко-старший.

Братья Кличко Пятый канал

Напомним, что за свою боксерскую карьеру Владимир провел 69 поединков, одержав в них 64 победы и потерпев 5 поражений. В последний раз он выходил на ринг 29 апреля 2017 года против Энтони Джошуа. Тот бой он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в честь 44-летия Владимира Кличко в сети вспомнили самые яркие нокауты украинского боксера.

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