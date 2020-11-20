Виталий Кличко об Усике: я знаю Александра, и он – патриот

Легендарный боксер и мэр Киева Виталий Кличко считает Александра Усика патриотом Украины.

В интервью на YouTube-канале "НАШ" он заявил, что наше общество очень политизировано, поэтому далеко не все высказывания нравятся людям. По словам Кличко-старшего, мысли Усика связаны исключительно с Украиной.

"Наше общество настолько политизировано, люди пытаются прилепить много вещей. Может, кому-нибудь не нравится, что он ходит не в ту церковь или что-то не так говорит. Может быть, что он что-то не так сказал, но я знаю его, и он – патриот. Он ассоциирует себя с Украиной и других мыслей на эту тему у него нет. Мы должны поблагодарить Александра, где бы он ни был", – считает Виталий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик рассказал, кого из братьев Кличко он смог бы побить.